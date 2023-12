Urtis e la festa in disco per adulti con geishe. "Qui viene spesso Di Caprio"

Festa in disco "privatissima" a Milano. Tra vip, gheishe e tende rosse...

La movida milanese è molto nota, ma c'è un locale nel cuore della città ancora poco conosciuto ma soprattutto davvero esclusivo. Si chiama "Red Room" ed è una discoteca per adulti molto particolare. Il proprietario - si legge su Il Corriere della Sera - è Marco Dell’Utri, figlio di Marcello, uno dei fondatori di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlusconi. Le sue feste si chiamano Chandelier Motel, perché richiamano gli antichi fasti dell'omonimo marchio che nei primi anni Duemila animava le nottate milanesi, vantando tra gli ospiti Mickey Rourke e Madonna, Sylvester Stallone e Mariah Carey. M aquesta volta bisogna accontentarsi di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. Urtis abbaglia il centro della pista con la lunga chioma bionda e un tubino nero sberluccicante che ricorda quello di Chiara Ferragni all’Arena di Verona quando Fedez le propose di sposarlo.

Il gestore del locale, Antonio Coppola, assicura che qui un habitué è Leonardo Di Caprio: da quando ha la fidanzatina bresciana (Vittoria Ceretti, 25 anni) si palesa nella Red Room con t-shirt nera, jeans e cappellino, e balla fino alla chiusura, tassativamente alle 5. Nella parte alta del locale - prosegue Il Corriere - ci sono due stanzette hanno le tende rosse: ogni tanto si chiudono per un minuto, non si sa se per un bacio rubato o una conversazione privata. Una trans vestita da geisha si aggira per la pista da ballo, in prima fila un uomo e una donna, sono due docenti: lei ha vinto il concorso a scuola come insegnante di sostegno e lui fa il prof di matematica e fisica. "Non bevo, non fumo e non mi drogo", puntualizza. "Sono venuto perché c’è Gianni Agosto, un deejay pazzesco". Alle 5 si chiude. Qualcuno ha trovato compagnia, mentre gli altri ormai assonnati se ne vanno via.