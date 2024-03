Usa, Boeing 737 Max fuori pista a Houston: illesi i 160 passeggeri

Usa, Boeing 737 Max fuori pista a Houston, 160 passeggeri illesi

Ancora guai per il Boeing 737 Max, uscito fuori pista all'aeroporto di Houston. Secondo quanto riferito dalla Federal aviation administration (Faa), un aereo con 160 passeggeri a bordo e sei membri di equipaggio proveniente da Memphis è finito sull'erba dopo essere uscito dalla pista mentre sull'aeroporto George Bush imperversavano forti piogge.

Nessuna conseguenza per i passeggeri, che hanno lasciato il Boeing e sono stati trasferiti in bus al terminal. Non è il primo incidente che coinvolge un Boeing 737 Max: nei giorni scorsi erano stati segnalati problemi al sistema del timone e a gennaio si era staccato un portellone poco dopo il decollo da Portland.