Usa, è morto il campione O.J. Simpson: fu accusato di aver ucciso la moglie

O. J. Simpson, l'ex campione di football americano, attore e poi protagonista di quello che alla fine degli anni novanta fu chiamato "il processo del secolo" per l'omicidio dell' ex moglie, in cui fu clamorosamente assolto, è morto all'età di 76 anni.

Lo ha annunciato la famiglia con un post su X. "Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, ha perso la sua battaglia contro il cancro, era circondato dai figli e nipoti", si legge nel post.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family