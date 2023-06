Usa, ok alla carne di pollo coltivata. Senza macellazione, ossa e scarti

Usa, ok dell'FDA alla carne di pollo coltivata

Good Meat e Upside Foods, due società californiane dell’alimentazione, molto probabilmente, faranno la storia del cibo negli Stati Uniti e nel mondo. Hanno infatti ricevuto dalla FDA americana il via libera per commercializzare la loro carne di pollo coltivata. Già da qualche tempo era possibile sostituire la carne con prodotti adatti ai vegani con marchi come “Impossible Burger” e tanti altri, ma il nuovo prodotto è qualcosa di totalmente diverso. È carne di pollo ma senza il pollo. Proviene da un tessuto realizzato in laboratorio da cellule di pollo, senza macellazione, ossa, organi e piume. Una rivoluzione epocale che,all'inizio, sarà servita a Washington nel ristorante dello spagnolo José Andrés.