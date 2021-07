Usa, Trump contro Twitter e Facebook per vie legali. E lancia una class action

Usa, Trump pronto a una class action contro Twitter e Facebook. La battaglia dell'ex presidente contro i colossi tech si attesta a un nuovo stadio

L’ex presidente annuncerà l’avvio di una class action contro Twitter e Facebook per averlo estromesso dai social. La notizia di apprende dall’agenzia Axios. Si tratta dell'atto conclusivo di una duratura battaglia condotta da Donald Trump sulla libertà d’espressione e contro quella che più volte ha denunciato essere una "censura" a tutti gli effetti esercitata dai due colossi tech nei suoi confronti. Dopo i contenuti violenti di alcuni suoi messaggi e il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, Trump è stato eliminato a tempo indeterminato da Twitter e sospeso per due anni da Facebook. Da allora l'ex presidente non ha fatto mistero della sua avversione verso i due provvedimenti. Quando all'inizio di giugno la Nigeria ha bannato Twitter dal Paese Trump ha manifestato il suo entusiasmo al presidente Buhari per l'iniziativa: "Altri Paesi dovrebbero bannare Twitter e Facebook. Non danno spazio alla libertà di parola". Azioni legali quindi sarebbero ora in corso - nella forma di una azione collettiva - contro Mark Zuckerberg di Facebook e Jack Dorsey di Twitter, per conto di un più ampio gruppo di persone che, come lui, ha subito la "censura" dai due social. L'azione legale ha il sostegno della no-profit America First Policy Istitute, da sempre spalla delle politiche dell'ex presidente.