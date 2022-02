Vaccino, si ricomincia: per Ricciardi quarta dose per tutti in autunno

Vaccino Covid, Ricciardi: "La quarta dose servirà a tutti in autunno"

Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute Speranza, ha affermato che la quarta dose per i fragili "è un inizio alla luce dell'esperienza israeliana, ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti". Lo sostiene in una intervista a La Stampa parlando della situazione della pandemia e dei vaccini.

"Lo stato di emergenza può cessare - precisa - ma con l'accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale". In vista del possibile arresto dello stato di emergenza, Ricciardi ha dichiarato: "i dettagli sono allo studio, ma ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi".

La fine dello stato di emergenza, ribadisce, "è una decisione politica, ma bisogna distinguere tra l'emergenza dal punto di vista legislativo, che consente decisioni rapide, e quella sanitaria. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l'organizzazione per la vaccinazione di massa". Secondo Ricciardi la pandemia cesserà nel momento in cui si arresterà in tutto il mondo: "Una buona notizia è il nuovo hub vaccinale in Sudafrica per produrre dosi per tutto il continente africano, in accordo con l'Europa".

Il vaccino per i bambini

Sul fronte della vaccinazione per i bambini, che procede a rilento, Ricciardi ha detto: "Molti genitori non hanno chiara la pericolosità per i figli di Omicron, temendo erroneamente di più i vaccini. Poi solo la Puglia ha organizzato la vaccinazione nelle scuole agevolando le famiglie. Questa sarebbe una mossa da fare ovunque". In merito alla vaccinazione per i bambini con meno di 5 anni precisa che "i primi test hanno dato buoni risultati sulla sicurezza, ma non sull'efficacia, dunque si deve ancora trovare la dose giusta per i piccoli. Questione di mesi".

Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo si è espresso in merito ai vaccini: "Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva". Per i cittadini fragili, "la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione che c'è ora in atto", ha concluso il commissario straordinario per l'emergenza Covid.

