Vaiolo delle scimmie: l'Africa dichiara l'emergenza sanitaria, attesa per l'Oms

Vaiolo scimmie: Ua dichiara emergenza sanitaria, attesa per Oms

L'agenzia sanitaria dell'Unione Africana ha decretato il Vaiolo delle scimmie "emergenza sanitaria pubblica", il suo più alto livello di allerta. Lo ha annunciato la direzione dell'Africa Cdc, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del continente, in risposta alla crescente epidemia di Vaiolo del continente, lanciando un "chiaro appello all'azione" per fermarne la diffusione. Un nuovo ceppo di Mpox, noto anche come Vaiolo delle scimmie, è stato rilevato nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) nel settembre 2023 e da allora e' stato segnalato in diversi Paesi limitrofi, sollevando il timore di una diffusione del virus. Un totale di 38.465 casi della malattia sono stati registrati in 16 Paesi africani da gennaio 2022, con 1.456 decessi, compreso un aumento del 160% dei casi nel 2024 rispetto all'anno precedente, secondo i dati pubblicati la scorsa settimana dall'agenzia sanitaria Africa Cdc.

"L'Mpox ha ormai varcato i confini, colpendo migliaia di persone in tutto il nostro continente (...) Annuncio, con il cuore pesante ma con un impegno incrollabile verso la nostra gente, verso i nostri cittadini africani, che stiamo dichiarando l'Mpox un'emergenza sanitaria pubblica continentale", ha dichiarato il presidente dell'Africa Cdc, Jean Kasenya, in una conferenza stampa. "Questa dichiarazione non è una mera formalità, ma una chiara chiamata all'azione. E' un riconoscimento del fatto che non possiamo più permetterci di essere reattivi. Dobbiamo essere proattivi e aggressivi nei nostri sforzi per contenere ed eliminare questo flagello", ha aggiunto il responsabile sanitario. La decisione dell'agenzia continentale, che consentira' di sbloccare fondi e di organizzare una risposta continentale, giunge alla vigilia di una riunione del comitato di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per valutare se dichiarare il massimo livello di allerta in risposta all'epidemia. "Data la diffusione dell'Mpox al di fuori della Rdc e la possibilita' di un'ulteriore diffusione internazionale all'interno e al di fuori dell'Africa, ho deciso di convocare un comitato d'emergenza che mi consigli se l'epidemia costituisce un'emergenza di salute pubblica di portata internazionale", aveva annunciato nei giorni scorsi il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si tratta della massima allerta che l'Oms può attivare, ed è il capo dell'Oms che può decretarla su consiglio del comitato.