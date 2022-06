Vaticano, il Papa dà la comunione a Nancy Pelosi dopo il divieto del vescovo

Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, ha finalmente ricevuto la comunione durante la messa presieduta da Papa Francesco

Nancy Pelosi, che si trova a Roma per una vacanza in famiglia, ha partecipato alla liturgia per la festa dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica vaticana e secondo fonti lì presenti che l'hanno riferito al sito Crux, ha ricevuto l'Eucaristia durante la messa presieduta da Papa Francesco nonostante il precedente divieto da parte dell'arcivescovo Salvatore Cordileone di San Francisco, la diocesi natale della Pelosi, per via del suo esplicito sostegno all'aborto.

Nancy Pelosi è stata oggi ospite della Comunità di Sant'Egidio a Roma dove ha occasione di incontrare famiglie di profughi afghani e ucraini. È arrivata proveniente dal Vaticano dove ha preso parte alla messa del mattino a San Pietro. Vestita di nero, accompagnata dal presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, è stata accolta anche dell'ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Joe Donnelly. «Com'è il suo italiano?», le viene chiesto all'arrivo. Pelosi sembra scuotere la testa e poi ammette: «Non buono». Risponde l'ambasciatore Donnelly, a Roma da aprile: «meglio del mio».