Vaticano, la 'dama di Becciu' voleva diventare il capo degli 007 della Chiesa

Lo scandalo Vaticano si arricchisce ogni giorno di particolari sempre più avvincenti e anche inquietanti. Torna protagonista la "dama di Becciu", la 39enne sarda Cecilia Marogna, arrestata lo scorso 13 ottobre con l'accusa di appropriazione indebita e pulato. La donna - si legge sulla Verità - avrebbe avuto un contatto diretto con l'allora capo della Gendarmeria della Santa Sede, Domenico Giani. Forte della raccomandazione del cardinal Becciu, che in una lettera di referenze parlava della Marogna così: "Persona che conosco e sulla quale ripongo fiducia e stima, per la serietà della sua vita e professione".

Un passe-partout che le ha aperto tutte le porte, fino all'incontro con Giani. Il suo piano era quello di creare una società di intelligence nella Chiesa, in cui lei avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano. Giani però non le diede ascolto: "Una ragazza che aveva questa idea dei servizi da noi non aveva spazio. Non ero d'accordo con la sua idea - spiega alla Verità - perchè non la trovavo realizzabile. Il Vaticano non ha i servizi segreti, ma i servizi di sicurezza".