Vela: a Ostia (Roma) trenta equipaggi si contendono l'Rs Aero Italian Circuit

Fine settimana di vela sulle spiagge di Ostia sulle quali approda la terza tappa dell’Rs Aero Italian Circuit. Le dune di Capocotta e la sabbia chiara del Tognazzi Marine Village saranno lo scenario ideale per ospitare l’evento sportivo della deriva inglese che, sempre più, sta catturando l’attenzione di giovani velisti ed esperti a caccia di nuove sensazioni.

Uno scafo leggero, maneggevole, con una linea slanciata ed una superficie velica potente rendono l’RS Aero lo skiff singolo del momento. Non a caso, l’Associazione italiana di classe ha raccolto oltre 140 iscritti nel suo primo anno di attività. Numeri destinati a crescere, grazie anche agli eventi e centri test presenti sul territorio nazionale. In acqua saranno oltre trenta le imbarcazioni al via per due giorni di puro divertimento: fischio di inizio sabato alle ore 12,00 con massimo quattro prove da disputare nell’arco della giornata e altrettante domenica, al termine delle quali si celebrerà la premiazione per decretare il migliore di ogni categoria. Più numerosa è la classe RS Aero 7 con Filippo Vincis fra i favoriti, dopo la vittoria della prima tappa e il quarto posto nella seconda, a pari punti con Francesca Ramazzotti.

A contendergli il primo posto di tappa potrebbe esserci però Leopoldo Sirolli, giovane atleta, con alle spalle una lunga esperienza nell’acrobatico scafo giovanile Open Skiff. Battaglia aperta anche nella categoria RS Aero con la vela da 5 metri quadrati con Ludovica Cui e Alice Sussarello che potrebbero dare vita ad una bella sfida per la conquista del primo posto. Nell’RS Aero 9 Enrico Borghi e Lawrence Walker si trovano a pari punti nella classifica parziale del circuito: anche in questa categoria non si può dare nulla per scontato.“Con la disputa della terza tappa – ha detto il presidente della classe, Guido Sirolli – entriamo nel vivo del circuito. Al termine di questo fine settimana, inizieranno a delinearsi meglio le classifiche e la sfida si fa ancora più impegnativa per tutti. Sono certo che sarà un fine settimana divertente e da ricordare per tutti gli appassionati di vela”.