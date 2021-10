Venezia, i banchi a rotelle finiscono in discarica. Ogni pezzo costato 219 €

Venezia, banchi a rotelle finiscono in discarica. Ogni pezzo costato 219 €

Tornano d'attualità i banchi a rotelle del post lockdown comprati su decisione del governo e costati allo Stato 95 mln, con un importo per singolo pezzo di 219 €. La decisione di una scuola superiore di Venezia ha scatenato le polemiche e una foto è diventata subito virale. Il liceo "Benedetti-Tommaseo", ha deciso di disfarsi di circa quaranta banchi a rotelle. Sono stati caricati su un'imbarcazione di trasporto e portati dritti in discarica. La vicenda è diventata spunto di polemiche di politici locali, tra cui il deputato leghista e consigliere comunale di Venezia Alex Bazzaro, che ha pubblicato la foto e scritto: "Ecco la fine dei banchi a rotelle dell'allora ministro Azzolina".

Interpellata dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, Lucia Azzolina ha commentato irritata: "Chieda alle scuole - dice, riferendosi alla cronista - chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, i banchi erano stati stipati in un magazzino appena erano arrivati. La scuola ha tentato di regalare questi banchi a vari enti ma non li ha voluti nessuno e non c'è stata altra scelta che la discarica.