Ventimiglia, camionista frusta migranti per farle scendere dal tir: il VIDEO

Donne migranti frustate con la cinghia d'acciaio di un tir a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Erano tutte migranti eritree

Vicino all'aeroporto di Ventimiglia, in provincia di Imperia, nella giornata di oggi, lunedì 15 luglio, qualcuno ha ripreso in un video qualcosa di terribile: un camionista prende a frustate delle donne, probabilmente migranti, per farle scendere dal rimorchio di un camion. La frusta, però, non è di pelle, ma è la cinghia con il terminare di acciaio del tir. Le vittime di questa violenza potrebbero essere delle ragazze in cerca di un passaggio per espatriare in Francia. Sembrano tutte migranti di nazionalità eritrea. La sera precedente erano state accolte dalla Caritas Intemelia e avevano passato la notte nel "punto di accoglienza diffusa" di Ventimiglia, come riporta il Corriere della Sera. Ed è proprio alla Caritas che sono ritornate dopo le frustate, trovando il coraggio di raccontare tutto. Le forze dell'ordine stanno tutti svolgendo gli accertamenti per chiarire la situazione e individuare il guidatore del camion.