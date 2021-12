Vercelli, morto sciatore 15enne: caduta in pista fatale

Vercelli, morto uno sciatore di 15 anni: la caduta sulla pista da sci è fatale. Il terribile incidente è avvenuto ad Alagna Valsesia

A Vercelli, nella tarda mattinata di ieri, è morto uno sciatore di soli 15 anni, Filippo Allorio. Il ragazzino, che indossava anche il casco (diverrà obbligatorio per tutti i minorenni da gennaio 2022), era in un gruppo di coetanei assieme all'istruttore, quando è caduto in pista sbattendo violentemente la testa. Il fatale incidente è avvenuto ad Alagna Valsesia, la località sciistica più in voga della zona della Valsesia, il 18 dicembre. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara, dopo due giorni di ricovero in rianimazione per il trauma alla testa, si è spento durante la notte tra sabato e domenica.

Vercelli, l'incidente sulla pista da sci. Indagini in corso

L’incidente è avvenuto all’interno dell’area delle piste classificata rossa, quindi di difficoltà elevata, dove è stato individuato dalle squadre di soccorso. “Non abbiamo parole: Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo – ha detto Andrea Colla, direttore amministrativo della società che gestisce gli impianti di risalita – Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia”. Sono in corso le indagini per ricostruire eventuali responsabilità e per accertare che le dotazioni in possesso della vittima per l'attività sportiva fossero conformi agli standard di sicurezza.