Via libera al Ramadan: tutto ciò che devi sapere sul digiuno dei musulmani

Che cos’è il Ramadan?

Il Ramadan è il mese sacro per la religione islamica e secondo il calendario musulmano, oggi inizia ufficialmente, anche in Italia. Si tratta di un periodo di circa 29 - 30 giorni nei quali i credenti di tutto il mondo osservano il digiuno da cibi e bevande nelle ore diurne e l’astinenza totale dai rapporti sessuali, per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione per commemorare la rivelazione del Corano da parte dell’angelo Gabriele al profet Maometto, avvenuta nel mese del Ramadan del 610 d.C.

I musulani nel mondo sono circa 1,6 miliardi e dunque è senz’altro un momento di grande impatto anche nelle società che non professano la stessa fede religiosa.

Il caposaldo più rappresentativo riporta a uno dei 5 pilastri della religione islamica, che è il Sawm, ovvero il digiuno dll’alba al tramonto. Gli altri sono appunto: la testimonianza di fede (Shahadah), la preghiera 5 volte al giorno rivolti verso La Mecca (Salat), il pellegrinaggio alla sacra mosche una volta nella vita (Hajj) e l’elargizione rituale delle ricchezze (Zakat).