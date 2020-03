Via mare sulla Eurocargo Roma i nuovi vagoni della metropolitana di Napoli

Sono arrivate nel porto di Napoli a bordo della nave ro/ro, Eurocargo Roma, del Gruppo Grimaldi, le prime sei carrozze di una fornitura di 114 che potenzieranno la linea 1 della metropolitana di Napoli, partite nei giorni scorsi dal porto spagnolo di Sagunto.

La movimentazione dei primi vagoni è stata effettuata con l’utilizzo di speciali pianali muniti di binari forniti dalla società Multitrade, spedizioniere designato per la gestione del progetto. In questa come nelle future spedizioni, i vagoni sono divisi in gruppi di tre unità diverse, larghe 2,90 metri e alte dai 3,59 ai 3,80 metri. La lunghezza dei tre tipi di vagoni varia tra i 17,38 e i 18,55 metri, e il peso di ognuno va dalle 28 alle 30 tonnellate.

Lunga 190,30 metri e larga 26,50 metri, l’Eurocargo Roma ha una stazza lorda di 32.645 tonnellate e una velocità di crociera di 22 nodi circa. La nave batte bandiera italiana ed ha una capacità di carico di oltre 3.800 metri lineari di merce rotabile e di 150 automobili. Attraverso la sua rampa di poppa è possibile movimentare unità di carico fino a 120 tonnellate di peso.

Tutti i 114 vagoni, commissionati alla società basca Caf -Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles- saranno trasportati dalla Spagna a bordo delle navi Grimaldi, nell’ambito di un progetto che avrà durata fino a marzo 2022.

“Essere scelti per servizi di trasporto così importanti e al tempo stesso complessi ci rende sempre orgogliosi”, ha commentato Guido Grimaldi, Corporate short sea shipping Commercial director del Gruppo armatoriale partenopeo. “In questo caso, però, lo siamo in modo particolare, perché mettiamo la nostra esperienza ed efficienza al servizio di un progetto che potrà migliorare significativamente il sistema infrastrutturale e la mobilità nella nostra città”.

Il Gruppo Grimaldi opera una fitta rete di autostrade del mare tra Italia e Spagna per il trasporto di merci rotabili (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc) e passeggeri. I porti direttamente serviti sono Cagliari, Civitavecchia, Livorno, Porto Torres, Salerno e Savona in Italia, e Barcellona, Sagunto e Valencia in Spagna.