Vicenza, Tyson il cane pompiere sarà salvato dal crowdfunding

Vicenza, il cane pompiere salrà salvato grazie al crowdfunding

Tyson, il cane soccorritore dei vigili del fuoco, di razza labrador specializzato nelle ricerche delle persone scomparse, in primavera aveva iniziato ad avere problemi ai polmoni dopo una spedizione nel bosco.

Ora, Tyson rischia di morire e per aiutarlo nelle cure si sono mobilitate molte persone, stando a quanto riporta il Corriere. In particolare, l’animale che fino al 2021 era in servizio al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza: lì aveva partecipato a 19 operazioni.

La polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento dei vigili del fuoco non arriva a coprire tutte le spese previste per le cure mediche. Si tratta di migliaia di euro, che il pompiere affidatario dovrebbe anticipare di tasca propria. I cani pompieri, infatti, non appartengono al Corpo, a differenza delle altre Forze dello Stato, ma al dipendente che ha scelto di prenderlo in adozione. Vengono assunti con un contratto di comodato d'uso e le spese sanitarie sono coperte solo in parte a raccolta fondi.

Per salvarlo è stato quindi necessario aprire una raccolta fondi. Solo in questo modo sarà possibile sottoporlo a un intervento chirurgico e riportarlo alla vita di prima. L'iniziativa, sulla piattaforma Gofundme, ha superato in poco tempo i 12mila euro.