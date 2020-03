Viminale, il Coronavirus porta anche 2.162 multe per violazione del decreto: 113 i titolari di esercizi commerciali denunciati

Anche con il Coronavirus, sono diverse le denunce fatte per violazione del decreto, come riferisce il Viminale, in tutta Italia. Sono in totale 106.659 le persone e 18.994 i locali controllati mercoledì, 2.162 le persone e 113 i titolari di esercizi commerciali denunciati. Le 2.162 denunce sono state verbalizzate ai sensi dell’articolo 650 del codice penale ("inosservanza dei provvedimenti dell’autorità" in relazione ai dpcm dell’8 e del 9 marzo); 35 invece ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale ("falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale"/"false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri"). A tutti e 113 i titolari di esercizi commerciali denunciati è stato contestato il reato previsto dall’articolo 650.