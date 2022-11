Papà picchia la figlia 14enne sul campo da tennis, il VIDEO

Schiaffi, calci, spinte contro la figlia tennista, l'uomo sarà processato per direttissima con l'accusa di violenza domestica

"Un'altra brutale violenza di un padre contro la propria figlia", così l'allenatore ed ex calciatore Igor Juric ha commentato in un tweet il terribile video di un padre allenatore che picchia la figlia 14enne ai bordi di un campo da tennis.

Nel video si vede il padre prendere ripetutamente a calci la minorenne, poi schiaffeggiarla, tirarla per la tuta facendola cadere e, una volta a terra, ha continuato a prenderla a calci. L'episodio è accaduto a Belgrado, in Serbia, sui campi da tennis del Crvena Zvezda, ed è stato ripreso da qualcuno che si trovava lì vicino e, alla vista della scena, ha iniziato a urlare, poi il video si interrompe.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

Il video è stato postato su Twitter da Igor Juric che, dopo il rapimento e il brutale omicidio della figlia ha fondato un'associazione per proteggere i minori. A seguito della denuncia dell'associazione di Juric l'uomo, di origine cinese ma trasferito a Belgrado, è stato arrestato con l'accusa di violenza domestica e verrà processato a breve.

Quello della violenza sulle tenniste molto giovani da parte di padri padroni o di allenatori senza scrupoli è un fenomeno noto alla Federazione Internazionale Tennis, che sta cercando di arginare con l'apertura di canali anonimi e sicuri attraverso cui denunciare violenze e maltrattamenti.

L'allenatore Patrick Mouratoglou, famoso per occuparsi di tantissimi giovani nella sua accademia, ha commentato così: "Questo è assolutamente inaccettabile, orribile, nessun'altra parola. Dobbiamo sradicare qualunque tipo di abuso sui bambini, sia fisico che psicologico. Tocca ogni settore della nostra società civile, non solo il tennis. Pensiamo a come sradicarlo nel nostro sport".