Violenze, minacce, lesioni: arrestati 7 esponenti dell'estrema destra veronese

La Polizia arresta 7 persone legate all'estrema destra veronese per lesioni, violenza privata e minacce. Altri 29 indagati

Violenze, minacce, lesioni. Sono solo alcuni dei reati che hanno portato all'arresto di 7 persone gravitanti nell'estrema destra veronese. Infatti, la Polizia di Stato di Verona sta dando esecuzione a 7 misure cautelari in carcere emesse nell'ambito di un'ampia attività di indagine passata all'azione nelle prime ore dell'alba di oggi, venerdì 12 luglio. L'operazione vede coinvolte 29 persone (tutte indagate) gravitanti nell'ala di estrema destra delle città scaligera per diversi episodi di violenza. Tra queste, 7 sono state tratte in arresto. I reati contestati sono lesioni, violenza privata, minacce, danneggiamento pluriaggravato e porto di oggetti atti a offendere.