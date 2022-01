Violenze, gli uomini (perbene) facciano la loro parte. Stigmatizzare non basta

Violenze e molestie di Capodanno a Roma e a Milano

Un altro stupro. Una 17enne violentata a Roma la notte di Capodanno. L’accusa a tre ragazzi fra i 19 e i 21 anni “gravemente indiziati”. A 13 giorni dall’inizio del nuovo anno, dopo le molestie del “branco” a Milano a ragazze che festeggiavano il 2022 in Piazza Duomo, un’altra terribile notizia. Stavolta arriva dalla Capitale, quartiere Primavalle. Periferia Nord Ovest, a meno di 5 chilometri da Città del Vaticano.

Non possiamo accettare che diventi ordinaria cronaca. Non lo può tollerare lo Stato, che ha il dovere di inasprire le pene e sensibilizzare i giovani uomini già dalle scuole, né le possono tollerare i padri, i fratelli, gli zii, i nonni. Senza fare retorica vuota. Ma vogliamo scriverlo per non restare indifferenti allo scempio.

La scena della violenza stavolta non era la pubblica piazza ma una villa privata. Se a Milano lo Stato è mancato a Roma, forse, non poteva farci nulla per salvare la ragazza. Una situazione ancora da chiarire nei suoi dettagli e comunque analoga a quella che coinvolge Ciro Grillo, figlio di Beppe, rinviato a giudizio a Tempio Pausania con l’accusa di stupro di gruppo su una italo-norvegese.

Ma attenzione, periferia o centro città conta poco. Qui conta il controllo dell’impulso sessuale che può sfuggire anche a chi appartiene ai ceti alti e che abita le zone ricche. Che non si spari a zero solo sullo Stato. Anche noi uomini dobbiamo fare la nostra parte. Stigmatizzare è poco. Occorre attenzione. Cura. Disponibilità per le donne. Fare una chiamata in più per sincerarsi della loro sicurezza. Prodigarsi per accompagnarle dove desiderano andare e da dove desiderano tornare. Se lo desiderano. Ma in ogni modo esserci, pronti a proteggerle.