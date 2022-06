Voci insistenti di un flirt tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni circolano in rete

Una foto postata su Instagram accende il gossip: Virginia Raffaele e Claudio Baglioni hanno un flirt in corso?

L'attrice ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, seguito con dalla didascallia: "Eccoci qui", cui ha affiancato un emoticon a forma di cuore e sul web si è scatenato il caos.

Secondo alcune voci lui le avrebbe dedicato alcuni versi delle ultime canzoni. Altri li avrebbero visti dietro le quinte di uno spettacolo teatrale. La domanda è scattata spontanea: forse potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: flirt in corso? Gli indizi sui social

L'attrice e il cantante hanno lavorato spesso insieme in passato. Soprattutto, i due non hanno confermato o sementito le indiscrezioni. Il gossip però è stato alimentato da vari hashtag sospetti e nuove collaborazioni tra i due.

Secondo alcuni le parole del testo di una delle ultime canzoni di Baglioni, sarebbero rivolte all’attrice: "Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta".

Aggiungiamo che la Raffaele è anche stata vista nel dietro le quinte di uno spettacolo di Claudio Baglioni mentre era assente Rossella Barattolo, a cui il cantante era legato e che pare non si perdesse nemmeno una performance.



