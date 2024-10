"Volete giocare alla Playstation? Prima fatemi divertire", abusi sulle sorelline di 9 e 10 anni: indagato il fratellastro

Abusi sulle sorelline di 9 e 10 anni, indagato il fratellastro

"Volete giocare alla Playstation? Prima fatemi divertire". Un giovane salentino avrebbe abusato delle due sorelline di ancora 9 e 10 anni, costringendole con un ricatto ad accontentarlo. Il fratellastro è ora indagato dalla Procura di Lecce con l'accusa di violenza aggravata e continuata. Gli abusi risalgono al quinquennio 2017-2022, avvenuti in un comune nel nord del Salento. Le due vittime, oggi adolescenti, sono state sottoposte all'ascolto protetto il 23 ottobre scorso, quando si è svolto l'incidente probatorio davanti alla gip Anna Paola Capano, presso la Procura per i minorenni di Lecce.

In questa occasione era presente anche una psicologa che dovrà accertare l'attendibilità delle dichiarazioni delle due ragazzine, che davanti alla giudice hanno chiesto espressamente di non tornare sull'argomento "per non dover rivivere quegli anni orribili", come viene riportato dal Quotidiano di Puglia. Le indagini sul caso sono state affidate al sostituto procuratore Luigi Mastroniani e sono partite da una denuncia di uno dei genitori delle due sorelle, che sono oggi assistite dall'avvocato Tony Indino. L'indagato è invece difeso dall'avvocato Tommaso Stefanizzo.