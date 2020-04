Zaia: "Discesa importante dei dati, pronti a riaprire già il 27 aprile"

Coronavirus in Veneto, Zaia: "I dati dicono che siamo in grado di affrontare l’apertura"

I ricoverati in Veneto sono 1.329 (in calo di 39 rispetto a ieri) e i malati in terapia intensiva sono 140, ovvero 23 in meno: è iniziata una discesa.

Il Veneto è pronto a ripartire. Ne è convinto il presidente della regione, Luca Zaia, che nella sua conferenza stampa odierna ha dichiarato: "Ieri sera c’è stata una cabina di regia con il governo, alle tre avremo un incontro con tutti i governatori e piano piano capiremo l’indicazione definitiva del governo sulla riapertura. I nostri dati ci dicono che siamo in grado di affrontare l’apertura grazie alla risposta dei nostri cittadini, della nostra risposta sanitaria e dei risultati ottenuti" a riportarlo è il Corriere della Sera.

Coronavirus: Zaia: "Piano segreto governo? se vero gravissimo"

"Ho tirato gli occhi quando ho letto che c'era un piano segreto. Se è vero si chiarisca e se è vero si spieghi anche perché non è stato informato chi è al comando della sanità". Così il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alle indiscrezioni di stampa che parlano dell'esistenza di un "piano segreto" del governo. "Se è vero che hanno occultato lo scenario peggiore era giusto che noi lo conoscessimo perché sapendolo magari si sarebbe potuto pensare ad una programmazione estrema come ospedali da campo, confisca di alberghi e altro... Se è vero sarebbe un atto gravissimo", sottolinea Zaia.