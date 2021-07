Zanardi, archiviata la posizione dell'autista del Tir: non c'è responsabilità

Zanardi, Marco Ciacci, alla guida del Tir contro cui l'atleta paralimpico si schiantò nella strada provinciale di Pienza (Siena) il 19 giugno 2020 non avrebbe colpa

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Siena Ilaria Cornetti, che ha accolto la richiesta di archiviazione, dello scorso 26 aprile, del sostituto procuratore della Repubblica di Siena, Serena Menicucci, titolare dell'inchiesta insieme al procuratore capo Salvatore Vitello. Marco Ciacci, 45 anni, residente a Castelnuovo Berardenga (Siena), era indagato per lesioni colpose gravissime. L'incidente avvenne nel corso della manifestazione "Obiettivo tricolore", organizzata per sostenere i progetti dello sport per disabili. Zanardi fu trasportato in elicottero al policlinico universitario delle Scotte di Siena in condizioni gravissime dove fu operato e posto in terapia intensiva.

