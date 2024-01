"Another Sunset", l'esordio letterario (in inglese) di Filippo Lucca

Another Sunset è un romanzo che può essere definito come un insieme di tante storie. La tormentata storia d’amore fra Alice e Giulio, travolta dalla Guerra Civile in Spagna prima e dalla Seconda Guerra Mondiale poi. L’istinto ribelle del fratello di Giulio, Filippo che vuole a tutti costi diventare pilota di caccia, e combatterà in Spagna e nel Mediterraneo, trovandosi invischiato nella disperata lotta contro lo strapotere aereo alleato. La guerra disperata di Stefano, il migliore amico di Giulio che diventerà carrista prima e comandante di battaglione poi, nelle sabbie roventi del Nordafrica. La migliore amica di Alice, Flavia che vive la sua relazione perfetta con Lorenzo, con cui salverà vite umane sotto i bombardamenti.

La dannazione di Ciro, costretto a lasciare la sua città per storie di camorra ma incapace di abbandonare il suo istinto guerriero, che lo porterà ad assentarsi dalla moglie per combattere fino all’ultimo nell’inferno di El Alamein. E, infine, la guerra personale di Bruno, grande campione della nazionale italiana di calcio ma antifascista, costretto al confino ma indomito e desideroso di riscatto. Alle spalle di questi personaggi, i turbolenti anni dal 1935 al 1945 visti con gli occhi di italiane e italiani. La guerra come una specie di entità ricorrente ed opprimente alle spalle e al di sopra dei sette personaggi, che lottano per sopravvivere e superare le loro avversità. Etiopia, Spagna, Nordafrica e Italia, dieci lunghi anni senza sosta che hanno sconvolto il nostro paese.

I personaggi del romanzo interagiscono con persone esistite davvero, da Benito Mussolini a Vittorio Pozzo, dal Generale Rommel all’asso della caccia tedesca Hans Joachim Marseille, fino a partigiani e politici italiani. Il ritmo è serrato, con una narrazione avvincente intrisa di passione e sangue. I personaggi sono molto realistici e le vicende portano il lettore a chiedersi che cosa succederà nel prossimo capitolo. Forse la parte migliore dell’opera è il mix di storie realmente accadute, e di storie che non sono accadute ma che sarebbero potute accadere. E che forse lo hanno fatto davvero.