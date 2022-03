Arte e motori - Vernissage a casa McLaren Milano con Paolo Battistutta

McLaren Milano, il vernissage con l'artista Paolo Battistutta

Nei giorni scorsi presso la sede di McLaren Milano si è svolto un vernissage con l'artista Paolo Battistutta. Un cornice d'eccezione con l'esposizione di due forme di arte: da un lato quella delle forme-motori e dall'altra forme-colori.

Un momento di incontro dove il comune denominatore è stata la bellezza, l'eleganza e la voglia di tomare alla normalità ritrovando persone e nuovi progetti. Cosi lo showroom è diventato un po' l'atelier dell'artista dove ha esposto la sua ultima fatica ovvero "Queen Elisabeth Il'*, un quadro dalle dimensioni molto generose di 2mx3m con rappresentatal'iconica Regina Elisabetta Il.

Christian Gaston Illan e Maria Giulia Linfante a supporto imprenditoriale dell'artista Paolo Battistutta

Il connubio perfetto che riprende le radici inglesi della casa madre e volge al futuro in unadanza di colori contrastanti dove possiamo ritrovare richiami di maestri come Warhol, Matisse ma anche Picasso. I colori complementari sono in armonia dato l'uso sapiente della cromia e la volontà di trovare un costante equilibrio. Come del resto anche nelle supercars in showroom, anch'esse opere d'arte dove le linee eleganti e sinuose non tolgono certamente l'impronta sportiva che da sempre contraddistingue McLaren.

Un progetto riuscito data l'attenzione al lifestyle che il brand appone sempre a tutti i suoi eventi. Di fatto anche in questa occasione vi è stato il coinvolgimento della sartoria De Luca e l'invito di personalità dello star system e dell'imprenditorialita. A supporto imprenditoriale dell'artista Paolo Battistutta troviamo l'imprenditore argentino Christian Gaston Illan e il suo socio Luca Sardi e la compagna di Christian Gaston Illan, Maria Giulia Linfante.

