Spazio, scoperti 2 buchi neri supermassicci in rotta di collisione

Un buco nero il cui getto di materiale punta proprio verso la Terra...



Due buchi neri supermassicci, distanti 9 miliardi di anni luce, sono in rotta di collisione: la gigantesca coppia, la seconda di questo tipo mai vista, e' stata scoperta grazie a 45 anni di osservazioni effettuate tramite vari radiotelescopi statunitensi. Lo studio, pubblicato su The Astropysical Journal Letters, e' guidato dal California Institute of Technology. I due buchi neri, con una massa centinaia di milioni di volte maggiore di quella del Sole, orbitano l'uno intorno all'altro ogni 2 anni, con un'orbita che e' da 10 a 100 volte piu' stretta di quella dell'unico altro sistema binario di buchi neri conosciuto.



Se i calcoli dei ricercatori sono corretti, i due si fonderanno tra circa 10mila anni. Puo' sembrare un tempo molto lungo ma, considerando che l'intero processo di avvicinamento e fusione tra due oggetti di queste dimensioni impiega circa 100 milioni di anni, la coppia e' praticamente alle ultime note di questa danza mortale. Indizi che il primo buco nero supermassiccio (PKS 2131-021) potesse avere un compagno sono arrivati da osservazioni effettuate tramite radiotelescopi a terra.



In particolare, le analisi sono state rese possibili da una importante caratteristica di questo oggetto: e' un blazar, un buco nero il cui getto di materiale punta proprio verso la Terra, cosa che lo rende estremamente piu' luminoso. Ed e' stata proprio la sua luce a permettere di scoprire la presenza del compagno: i ricercatori guidati da Sandra O'Neill, infatti, si sono accorti che la luminosita' cambiava in modo estremamente regolare ogni 2 anni e i dati forniti da osservazioni fatte da altri telescopi hanno permesso di confermare la scoperta.