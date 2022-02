Ucraina, ai mercati piacciono sanzioni ancora soft.Borse preparano il rimbalzo

Positivi anche i mercati asiatici. Sul Nyse effetto buyback. Gli investitori apprezzano che il blocco Nato non tocca nè il gas russo, nè lo Swift

Le Borse europee si avviano verso un avvio in rialzo, in scia con i listini asiatici, dopo il tonfo della vigilia con l'invasione della Russia in Ucraina. L'attenzione degli investitori si sta concentrando sull'impatto delle sanzioni alla Russia. Fari puntati anche sulle materie prime con il prezzo del gas e del petrolio. In positivo i future dei principali listini del Vecchio continente mentre sono in calo quelli Usa.

Dopo una giornata drammatica, all'insegna della guerra e della volatilità sui mercati, Wall Street chiude in rialzo, con il Nasdaq che sale del 3,4%, lo S&P dell'1,4% e il Dow Jones dello 0,28%. E i mercati asiatici stamattina la imitano, con Tokyo che avanza dell'1,8%, Shanghai dello 0,6% e Hong Kong giu' dello 0,4%. I future a Wall Street calano, tra lo 0,5% e lo 0,8%, quasi non ci credessero a quello che hanno combinato la sera prima e i future sull'EuroStoxx, che pure a quest'ora sono poco attendibili, salgono dello 0,1%, dopo che ieri le Borse europee hanno chiuso in calo intorno al 3-4%, spaventate dai venti di guerra e dalla spietata avanzata dei russi in Ucraina. Insomma, ieri Wall Street ha fatto una specie di miracolo: ha rialzato la testa. Incredibilmente Microsoft, Tesla e Amazon sono salite di oltre il 4%. Che e' successo? I mercati scommettono su Joe Biden che annuncia nuove sanzioni 'soft' contro la Russia? Oppure scommettono sul fatto che la guerra costringera' le banche centrali a frenare sui rialzi dei tassi?

Non e' facile trovare una risposta, ma una cosa e' certa: i mercati sono cinici, pensano ai soldi (non a caso ieri a Wall Street hanno brillato i titoli del settore della difesa), ma le Borse non sono miopi e sanno guardare anche lontano. Vedono che Putin sta vincendo la guerra in Ucraina ma non si lasciano impressionare piu' di tanto e a New York i listini avanzano. Questo non significa che Wall Street scommette su Putin, anzi, il contrario. I mercati fanno capire a Putin che non si spaventano, probabilmente, secondo gli analisti, il rimbalzo di oggi e' anche legato ai buyback dei big di Wall Street, in qualche modo la grande finanza e il governo Usa fanno quadrato, si alleano contro Putin, che vince in Ucraina, lo sfidano, oppure piu' realisticamente prendono atto che otterra' in parte cio' che vuole.

In ogni modo l'America, attraverso Wall Street lancia un messaggio a Putin, gli fa anche capire che non ha paura ma apprezza anche il fatto che la Russia verra' punita senza esagerare. Biden vara contro Mosca delle misure che congelano asset di proprieta' russa per centinaia di miliardi di dollari, colpendo le attivita' in valuta estera delle maggiori banche tra cui la statale Vtb e Sberbank, ma non tocca ne' il gas, ne' lo Swift, il sistema che permette di scambiare le informazioni necessarie per le transazioni finanziarie da un paese a un altro. Insomma, Biden e l'Europa restano unite contro Putin, cercando di non farsi troppo male.

(Segue...)