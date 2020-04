Cinema, Kristen Stewart: i 30 anni di Bella di 'Twilight'

Kristen Steward recita da quando è bambina, ma è divenuta famosa in tutto il mondo grazie alla saga di Twilight, in cui ha interpretato la protagonista, la timida Bella Swan, e domani, compie 30.

Nata a Los Angeles nel 1990, figlia di un produttore televisivo e di una sceneggiatrice e regista, cominciò la sua carriera a 8 anni, dopo che un talent scout l’aveva notata a una recita di Natale scolastica.

Poco dopo fece una comparsa in un film per bambini per la televisione: 'Il bambino venuto dal mare', del 1999, e ne 'I Flinstones - Viva Rock Vegas', del 2000, una commedia basata sulla serie animata. Presto iniziarono anche le collaborazioni con interpreti affermati. A 11 anni venne scelta dalla regista Rose Troche per il ruolo di un maschiaccio in un film indipendente, 'La sicurezza degli oggetti', lavorando con attori come Glenn Close e Dermot Mulroney.

La prima interpretazione di successo risale al 2002, con "Panic Room", in un ruolo intenso. Kristen Stewart recita al fianco di Jodie Foste e Forest Whitaker e viene nominata come miglior attrice emergente al Young Artist Awards, il premio dell'Associazione dei giovani artisti. In quegli anni sviluppa un grande talento che le consente di affrontare facilmente le emozioni.

È stata al fianco di Adam Brody e Meg Ryan nel sentimentale 'Il bacio che mi aspettavo' e di star come Robert De Niro, John Turturro e Bruce Willis nella commedia satirica 'Disastro a Hollywood'. Giudicata positivamente dalla critica anche l'interpretazione in 'Speak - Le parole non dette', tratto dal romanzo di Laurie Anderson.

La fama internazionale però è arrivata a partire dal 2008, con il ruolo di Bella Swan in 'Twilight', primo film dell'omonima serie di romanzi. Diventa una star come giovane eroina che lotta contro le forze oscure che minacciano la vita sua e del compagno vampiro.

La regista aveva visto in lei il giusto mix di innocenza e desiderio del personaggio creato da Stephenie Meyer. Stewart venne poi confermata in tutti i quattro sequel da 'New Moon' e 'Eclipse' ai due 'Breaking Dawn'. Negli anni sono seguite altre apprezzate interpretazioni, come nel ruolo di Biancaneve in 'Biancaneve e il cacciatore' di Rupert Sanders, nel thriller soprannaturale 'Personal Shopper' e nel drammatico 'Sils Maria', che le è valso nuovi riconoscimenti.