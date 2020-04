Coronavirus. La Biblioteca degli Alberi di Milano da open air a digitale

Il giardino botanico meneghino nel cuore di Porta Nuova durante l'emergenza si trasforma

Biblioteca degli Alberi Milano (BAM) nota per i suoi eventi culturali, i laboratori per bambini, gli energici allenamenti organizzati con la Nike (tutte le sere dalle 7 alle 8.30 durante la settimana e le mattine del weekend alle 9.30) fino alla ginnastica per anziani, mamme con bambini piccoli, persone con cani, e ancora per le passeggiate botaniche, i workshop letterari, la street art, le lezioni sulle piante... passa al digitale.

Da open air a digitale, la BAM, durante il difficile momento che Milano come tutto il resto d'Italia sta attraversando per la pandemia di Covid-19, diventa BAM@Home. In programma nuovi appuntamenti botanici e contributi originali di artisti, partner e della sua green community. "Lascia entrare un po' di primavera a casa tua e partecipa anche tu a questo nuovo risveglio" recita l'invito che compare sul sito del parco.

La programmazione digitale di Biblioteca degli Alberi si rivolge anche ai più piccoli, e li coinvolge da casa con una serie di attività legate alla Primavera, che si inseriscono nel filone education di BAM, il cui obiettivo è quello di diffondere la cultura della sostenibilità e il rispetto della natura che ci circonda, partendo proprio dalle giovani generazioni.

“Il cuore della programmazione di BAM è dedicata ai bambini. Un doppio credo alla base di questa scelta artistica. Penso sia un dovere di ogni manager culturale investire con entusiasmo e competenza sul pubblico di domani. E poi, perché l’ho vissuto personalmente grazie alla mia formazione musicale, credo nel potere straordinario che il linguaggio della cultura e della natura hanno per la crescita e lo sviluppo delle emozioni dei più piccini” commenta Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM.

Le iniziative di BAM@Home per i più piccoli

Tra le proposte dedicate al mondo kids: un workshop digitale sul sito bam.milano.it e una call to action per la green community.

BAM dedica infatti un canale preferenziale ai più piccoli, aprendosi alla loro immaginazione e fantasia. Tutti i bambini sono invitati a disegnare la loro primavera e a dedicare a BAM la loro creazione inviandola a info@bam.milano.it o condividendola sui social network insieme a mamma e papà utilizzando l’hashtag #WeAreBAM. Tutti i disegni verranno mostrati successivamente sul sito, in una coloratissima gallery!

Sempre sul sito, nella sezione BAMoment, sarà invece possibile scaricare il kit-gioco Giochiamo con le foglie, realizzato in collaborazione con Kasa dei Libri. La prima parte del laboratorio prevede un’esplorazione e un’osservazione attenta del fogliame, delle sue forme e dei suoi colori, alcune davvero originali e bizzarre. Sorpresi dalla varietà della natura, i bambini potranno scatenare la propria fantasia colorando e decorando alcuni modelli precedentemente ricevuti.

Infine, le opere dei bambini diventeranno protagoniste di una storia ambientata nella giungla, habitat di molte foglie scoperte.