Enrico Bertolino torna a teatro con "In medio stat virus"

Lunedì 12 luglio dal palco del Teatro Odeon di Latisana Enrico Bertolino torna a cimentarsi con la formula dell’instant theatreâ, il format teatrale creato insieme a Luca Bottura e sviluppato insieme a Massimo Navone , in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica (che spesso sono la stessa cosa), si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Nell’imminenza di un grande evento. Modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell’attualità.

Proprio questa caratteristica ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, contaminati dalla realtà: elezioni, referendum, persino pandemie… come nel caso del distant theatre che durante i mesi complessi del lockdown ha mantenuto viva la fiammella della satira e ora torna sul palco davanti a un pubblico in carne e ossa.