Giulia Maria Mozzoni Crespi a tutto campo su Affaritaliani.it - l'intervista

A margine della sesta edizione de I luoghi del cuore, il censimento nazionale promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Giulia Maria Mozzoni Crespi (Presidente onorario Fai) attacca la politica che non si cura dei "beni culturali" e soprattutto dei tesori naturali e ambientali che fanno la ricchezza reale del Paese.

"Polemizzo con tutti i 'padroni del vapore' e anche con l'attuale ministro Ornaghi che sembra non avere colto diversi problemi. Quest'anno per la gestione dei Beni Culturali sono stati stanziati 87 milioni di euro mentre ce ne vorrebbero 450". L'errore? "La gente non capisce che il futuro è in mano alla bellezza dell'Italia, all'agricoltura, al paesaggio e al territorio che portano soldi e benessere". E aggiunge: "Ornaghi è più interessato ai crocifissi e ai rosari...".

Passera?

"Ora è nei pasticci, speriamo che si ravveda. Certo il problema è che la coperta è corta e non se ne possono ignorare le conseguenze..."

E a chi obbietta che è in corso una crisi sociale più urgente?

"E' terribile vedere quello che sta accadendo ai terremotati o a coloro che non arrivano a fine mese, ma ci sono delle spese che in Italia potrebbero essere evitate, come il finanziamento ai partiti".

Come giudica il successo di Grillo?

"Mi fa paura perché genera insubordinazione e la conseguenza dell'insubordinazione è sempre il regime totalitario. Anche Di Pietro mi spaventa, mentre credo nella gente". Poi ricorda un aneddoto della sua infanzia e gli anni in cui l'Italia era devastata dalle bombe "sembrava che il Paese non si risollevasse più, invece grazie alla forza della gente l'Italia è tornata in piedi".

La chiave di tutto?

"Il mondo dell'agricoltura è il punto da cui partire per risollevare l'Italia, con le persone serie che ci lavorano".



I suoi luoghi del cuore?

"Sardegna e Villa Adriana a Roma, riguardo al secondo è in atto una grossa polemica con la Polverini che si comporta con metodi estremamente fascisti...".