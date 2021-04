Governance e management delle città. L'alta formazione della City School

Mercoledì 14 aprile 2021, ore 17:00 Conferenza stampa on-line. City School: scuola di formazione per la governance e il management delle città. Oggi più che mai, alla luce anche dell’impatto della pandemia sugli assetti sociali ed economici delle nostre città, sono necessarie persone nel ruolo di amministratori e dirigenti pubblici in grado di affrontare la crescente complessità urbana. Sono quindi di grande attualità nuovi percorsi di alta formazione dedicati alla Leadership politico-istituzionale e al Management pubblico, quali il corso City School Scuola di formazione per la governance e il management delle città, ideato e gestito da MIP – Politecnico di Milano e Fondazione Gianfranco Dioguardi.

Competenze strategiche

Il Corso di Alta Formazione, che si apre ufficialmente sabato 8 maggio 2021, ha l’obiettivo di sviluppare competenze strategiche in grado di affrontare le sfide di nuova complessità urbana, offrire riflessioni, metodologie e strumenti di attuazione alla Leadership Politico-Istituzionale, Amministratori e Amministratrici, Sindaci Assessori Presidenti di aziende pubbliche, Direttori e Dirigenti pubblici, prioritariamente della Lombardia, con un'apertura ad eventuale interesse di altre regioni.

Parteciperanno:

Gianfranco Dioguardi, Simonetta Armondi, Francesco Maggiore, Cristina Melchiorri, Giancarlo Vecchi, Letizia Carrera.

Ospiti delle Istituzioni, fra cui: