Il calzaturificio Men’s Shoes dalle Marche al MICAM di Milano

Sono moltissime le aziende calzaturiere che in questi giorni, fino al 21 febbraio, saranno protagoniste al MICAM - Salone Internazionale della Calzatura, il più importante evento del settore per il nostro Paese considerato leader a livello mondiale con ben 96 edizioni alle spalle.

Artigiani e brand da ogni regione d’Italia raggiungono la fiera per connettersi e farsi conoscere, tra cui anche le Marche, una delle zone più note in ambito calzaturiero: è proprio qui, infatti, che vengono realizzate le scarpe poi vendute anche dai marchi più famosi.

Tra le numerose realtà che, soprattutto nelle province di Macerata e Fermo, rendono le Marche una delle regioni capofila del settore, abbiamo scelto di raccontarvi Men’s Shoes, un calzaturificio artigianale che si tramanda ormai da anni di generazione in generazione e si caratterizza per essere specializzato nella produzione di mocassini. L’azienda, che ha sede a Corridonia e ha scelto come proprio motto “L’artigianalità ai tuoi piedi”, realizza anche scarpe classiche da uomo e da donna, ma sin dalle origini il suo fondatore Enzo Verdicchio è sempre stato affascinato dai mocassini. Visitando la fabbrica e avendo la preziosa possibilità di osservare i delicati passaggi dalla progettazione alla scarpa finita, gli abbiamo chiesto come mai e ci ha risposto così: “Ho sempre avuto una grande manualità, quindi la fase che più amo è la lavorazione vera e propria della pelle. Il mocassino è il genere di calzatura che più di ogni altra richiede perfezione e cura del dettaglio, perché la cucitura viene effettuata a mano impiegando appositi fili cerati che uniscono la tomaia della scarpa alla sua parte superiore, detta vaschetta”. Si tratta, insomma, di un’arte della tradizione marchigiana che, nel caso dei Verdicchio, ha saputo rinnovarsi senza mai tradire la propria storia.

“Tutto ebbe inizio quando mio nonno aprì il primo calzaturificio, in un’epoca in cui ancora esistevano le orlatrici che lavoravano da casa e ogni passaggio avveniva nel raggio di pochi chilometri, in una realtà familiare e di paese dove ci si conosceva e aiutava a vicenda – spiega Lucia Verdicchio, figlia del titolare Enzo, in azienda con il ruolo di sales and marketing coordinator – a un certo punto mio padre decise di fondare una sua personale azienda insieme a mia madre Mariella Bellesi (ora amministratrice delegata), che già aveva acquisito esperienza presso il calzaturificio del nonno. A poco a poco sono cresciuti, è aumentato il fatturato così come il numero dei dipendenti, inoltre sono iniziate le esportazioni, che hanno fatto la differenza”. Russia, America, Europa ovviamente e altre aree del mondo, dove il brand Men’s Shoes con il logo di Enzo Verdicchio è esposto nei negozi delle principali città e rappresenta il made in Italy all’estero. Il successo internazionale non ha però fatto vacillare i tre punti fermi dell’azienda: passione, serietà e impegno. Essi si concretizzano in un processo lungo, paziente e curato sin nei dettagli, che inizia dalla ricerca delle materie prime di eccellente fattura, per continuare con il disegno della scarpa e il taglio delle pelli effettuato sia a mano sia con macchine da taglio a fustella; fanno seguito l’orlatura per assemblare le varie componenti, la cucitura a mano, la stiratura, il montaggio con l’aggiunta di tutti i rinforzi necessari, la speciale cucitura a blake per le suole, la finitura e in conclusione l’imballaggio con la spedizione.

“Ciò che caratterizza la nostra azienda ed è anche uno dei nostri punti di forza è la disponibilità ad andare incontro alle esigenze del cliente, il quale può chiederci delle modifiche in base alle sue esigenze – spiega Gloria Verdicchio, seconda figlia di Enzo con il ruolo di responsabile di produzione – tra le richieste più curiose ricordo una scarpa interamente in coccodrillo all’esterno e castorino all’interno, pensata per tenere caldo a clienti russi alquanto benestanti”. Al di là di alcuni episodi particolari, tuttavia, sono i mocassini dal taglio classico quelli ad essere più apprezzati all’estero, con una linea elegante ma semplice. In Italia e in Francia, invece, il gusto è diverso: sia gli uomini che le donne sono alla ricerca di proposte sfiziose, apprezzando la linea sportiva, i mocassini in camoscio, quelli con alte suole in gomma seguendo la moda del momento, o con la presenza di materiali e colori inediti. Si guarda all’estetica, quindi, senza però rinunciare alla comodità che le scarpe di Men’s Shoes possono garantire, insieme a resistenza e a una certa durata.

Ogni stagione l’azienda propone almeno venti o trenta nuovi modelli, che in questo momento sono in esposizione presso il MICAM insieme al resto del catalogo. Una volta pronti, i mocassini vengono spediti nei negozi italiani e stranieri, dove è possibile acquistarli; tuttavia, l’esperienza di visitare la fabbrica costituisce sempre un plus. In passato era presente a Corridonia un frequentato punto vendita del marchio, poi chiuso durante la pandemia; oggi il cliente può comunque ammirare le collezioni in esposizione ed eventualmente acquistarle in loco, magari avendo la fortuna di conoscere Enzo Verdicchio e la sua laboriosa famiglia.