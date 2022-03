James Barnor, gli scatti del primo fotoreporter ghanese in mostra a Lugano

James Barnor - Two friends dressed for a church celebration with car of James, Accra, 1970s - © James Barnor - Autograph ABP, London

Al Masi di Lugano una retrospettiva su James Barnor, ilfotogiornalista che ha documentato l'indipendenza del Ghana

Nasce nel 1929 in Ghana, allora colonia britannica, James Barnor; riuscirà, primo fotogiornalista del suo paese, a documentare avvenimenti e personalità chiave che porteranno la nazione alla propria indipendenza nel 1957.

L’ampia esposizione “James Barnor: Accra / London - A Retrospective”, ospita, fino al prossimo luglio al MASI - Palazzo Reale di Lugano, una selezione di oltre 200 immagini realizzate dal fotografo oggi 93enne.

La rassegna si snoda come un racconto cronologico lungo i due piani dell’edificio di fondazione rinascimentale: dai primi anni ‘50 ad Accra, la capitale ghanese, ai soggiorni londinesi.

Dopo un modesto e non proprio ideale set-up all’aperto con una camera oscura in una stanza libera di sua zia, nel 1953 fonda il suo studio dal nome sintomatico Ever Young: “Ho pensato che se qualcuno fosse venuto da me, lo avrei fatto apparire più giovane”, spiega.

James Barnor - AGIP Calendar Model, 1974 - © James Barnor - October Gallery, London



Ecco i primi ritratti in bianco e nero un po’ statici e dalla scenografia scarna; cui seguono immagini scattate in giro per la città e nei dintorni. Con una piccola macchina fotografica si impegna a documentare i vari aspetti della quotidianità: dalla festa sulla spiaggia a compleanni in piazza, da siparietti familiari a gruppi femminili al mercato fino allo scatto che riprende Kwame Nkrumah - diventerà il primo Presidente del Ghana indipendente - dare un calcio al pallone all’inizio di una partita internazionale nel 1952, mentre indossa l’emblematico berretto da laureato in prigione.

Primo fotoreporter in Ghana, documenta poi le fasi di trasformazione storica verso una nuova nazione e le successive celebrazioni che attirano personaggi politici da diversi Stati. Due anni dopo l’indipendenza, nel 1959, parte per l’Inghilterra, dove risiede fino al 1969.

Gli “Swinging Sixties” sono raccontati col suo sguardo curioso da outsider: focalizza l’attenzione sulla comunità africana in un mondo d’inglesi bianchi. Ma fotografa anche Muhammad Alì, in occasione di un incontro di pugilato a Earls Court nel 1966, il ghanese Mike Eghan, famoso conduttore radiofonico di Piccadilly Circus, immortalato davanti ai grandi cartelloni pubblicitari…

Proprio a Londra la svolta: studia la quadricromia e comincia a scattare foto a colori.

James Barnor - Two friends dressed for a church celebration with car of James, Accra, 1970s - © James Barnor - Autograph ABP, London



Sulla pioneristica e anti-apartheid rivista sudafricana Drum (editorialmente s’ispirava ai magazine americani Look e Life), con cui collaborava da anni, ottiene la stampa in copertina di modelle di discendenza africana. In alcuni casi nelle pagine successive è proposta la loro biografia, “cover girl inside”. Una grande conquista per l’immagine e l’identità delle ragazze di colore.

Tornato in Ghana, crea il primo laboratorio del paese per lo sviluppo fotografico a colori. Una vera rivoluzione: la gente voleva che fosse riprodotta la vivacità della vita quotidiana e le tendenze della moda e dell’abbigliamento ghanese.

Ecco i suoi scatti sui vestiti tradizionali, le immagini per i clienti, tra cui un calendario promozionale per la compagnia petrolifera italiana AGIP, foto pubblicitarie, copertine di album per musicisti…

Barnor torna a Londra, dove vive dal 1994.

James Barnor: Accra / London - A Retrospective

MASI - Palazzo Reali - Via Canova 10 – Lugano – Svizzera

13 marzo – 31 luglio 2022

Orari: Ma / Me / Ve: 11.00 – 18.00; Gi: 11.00 – 20.00; Sa / Do / Festivi: 10.00 – 18.00; Lu: chiu­so

Ingressi: Intero: CHF 8. - Ridotto: CHF 6.

info@masilugano.ch