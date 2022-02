Laika, 2 poster della street artist fuori dalle ambasciate di Russia e Ucraina

Ucraina, due poster della street artist Laika contro la guerra

Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a Roma, la Street Artist Laika è tornata ad attaccare sui muri della capitale una nuova opera sulla complicata situazione in Ucraina, che è un monito alla pace - come indica il titolo stesso.

Si tratta di due poster gemelli, affissi a pochi passi delle ambasciate di Russia e Ucraina, rispettivamente in viale Castro Pretorio e in Piazza G.Verdi, raffiguranti due carri armati i cui i cannoni sono ripiegati e formano il simbolo della pace. Sopra i carri armati volteggia una colomba, ripresa da un'opera di Picasso (Paloma de la Paz) che manifesta il suo sdegno per la situazione di tensione in Ucraina ricoprendo di guano i blindati, perché “la guerra non deve essere un'opzione, soprattutto in un’area in cui troppo sangue è già stato versato”, ha dichiarato l’artista.