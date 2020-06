Molestie, Woody Allen: "Amare Soon-Yi mi è costato, ma ne è valsa la pena"

Woody Allen si rivela in un'intervista a El Pais: "Ho pagato un prezzo alto per amare Soon-Yi, ma ne è valsa la pena. Non cambierei nulla di questo".

Woody Allen, in una intervista a 'El Pais', partendo dalla sua autobiografia 'A proposito di niente' dove entra nel vivo delle accuse di molestie sessuali mossegli da Mia Farrow e dalla figlia Dylan, si sofferma anche sul suo amore per Soon-Yi Farow Previn, figlia adottiva dell'attrice Mia Farrow e del direttore d'orchestra André Previn.

Woody Allen: accuse di molestie

"Ho sempre frequentato donne più o meno della mia età e vicine alla mia professione. E quasi sempre di New York - racconta il regista al quotidiano spagnolo - Se anni fa mi avessero detto che mi sarei sposato con una donna molto più giovane di me, nata in Corea e senza nessun legame con lo show business, mi sarebbe sembrato inverosimile. Eppure è successo. La chimica è buona e le cose funzionano per quanto illogico possa sembrare. Siamo felici insieme e abbiamo una vita bella. Non è come se non avessimo mai litigato, ma è un matrimonio fondato su un amore reale".

"La gente mi ha detto che non potevo stare con qualcuno molto più giovane di me. Ed era anche la figlia di Mia. Così alla fine sono stato falsamente accusato. Questo ha creato una brutta immagine di me. Ma alla fine - dice Woody Allen che ha compiuto a dicembre scorso 85 anni - questo non ha significato nulla per me perché ho una relazione meravigliosa con Soon-Yi e non la cambierei".