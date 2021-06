Morto Tuono Pettinato, il fumettista Andrea Paggiaro: aveva 44 anni

Addio al fumettista pisano, classe 1976, Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato. Ha collaborato negli anni con diverse case editrici italiane, che oggi lo piangono. "È inutile osservare che il volume migliore dei molti esagoni che amministro s’intitola Tuono pettinato", così lo saluta Adelphi sulla sua pagina Facebook, col verso di Jorge Luis Borges de La Biblioteca di Babele da cui il fumettista aveva preso il nome d'arte.

Con il suo tratto semplice e delicato ha tracciato le biografie di grandi personaggi, oltre a storie originali in forma di strisce, graphic novel, vignette e illustrazioni. Ha collaborato con XL di Repubblica, Animals, Canicola e Mono. È stato tra i fondatori del gruppo Superamici assieme a a Ratigher, Maicol&Mirco, Dr. Pira e LRNZ. Tra le sue opere ricordiamo Garibaldi, Enigma. La strana vita di Alan Turing, (testi di Francesca Riccioni), Nevermind (testi e disegni suoi).

Ne Il magnifico lavativo parla della propria giovinezza, mentre con Corpicino (GRRRzetic, 2013) affronta con acume il mondo dei media e il rapporto morboso dell’uomo contemporaneo con gli eventi della cronaca nera. Nel 2014 per Lucca Comics & Science realizza l’albetto Oramai in collaborazione con il CERN di Ginevra e vinto il Gran Guinigi di Lucca Comics and Games come miglior autore unico. Recentemente Canicola ha pubblicato Vacanze in Scatola, creato assieme a Martina Sarritzu in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari.