Musei, Opera Laboratori Fiorentini esce dal Gruppo Civita ed entra in Opera 20

Grandi novità nel settore della gestione museale italiana. Opera Laboratori Fiorentini SpA che in Toscana gestisce tutti i servizi aggiuntivi del Polo Museale Fiorentino, a Siena il Complesso del Duomo, il Santa Maria della Scala e il Museo Civico, Il Duomo ed i Musei Civici di San Gimignano, il Tempio di San Biagio a Montepulciano, i Musei di Pienza, l’Abbazia di Sant’Antimo e i Musei Civici di Montalcino e Colle Val d’Elsa, in Campania il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano e la Reggia di Caserta, esce Gruppo Civita di Luigi Abete che deteneva l’80 % della società ed entra in Opera 20, che ha acquisito dal Gruppo IEN (Italian Entertainment Network) Civita il controllo totalitario di Opera Laboratori Fiorentini, il 51% di Civita Tre Venezie, il 40% di Opera San Gimignano, il 50% di CWay ed il 20% di Tosc". Opera 20 ha acquisito dal Gruppo IEN – Italian Entertainment Network – Civita il controllo totalitario di Opera Laboratori Fiorentini, il 51% di Civita Tre Venezie, il 40% di Opera San Gimignano, il 50% di CWay ed il 20% di TOSC.

Nella nota fornita dal gruppo si parla di un investimento pari a 20 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione dell’ex convento e ex carcere di San Domenico, a San Gimignano, progetto complesso che sarà presentato giovedì, assieme al sindaco della città turrita Andrea Marrucci. E il progetto del Museo del Brunello a Montalcino, assieme alla valorizzazione del complesso di Sant’Agostino

Opera 20 nasce da Poggio 13, la società del Cavaliere del Lavoro Dott. Giuseppe Costa, Cultura a Firenze Srl, società dei soci fondatori di Opera Laboratori Fiorentini Spa facente capo al Sig. Renzo Ruggeri, e Sillabe Srl casa editrice livornese da anni impegnata in pubblicazioni d’arte, la cui maggioranza è detenuta dalla Dott.ssaMaddalena Paola Winspeare, cui si è aggiunto anche il Fondo Americano Pricoa.

Dal marzo del 1998 Opera Laboratori gestisce tutti i “servizi aggiuntivi” del Polo Museale Fiorentino (oggi diviso in 5 istituti), il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano e la Reggia di Caserta. Nel corso degli anni la società Opera Laboratori ha ampliato la sua attività di valorizzazione di tanti altri siti Museali in Toscana come il Complesso del Duomo di Siena, il Santa Maria della Scala ed il Museo Civico sempre a Siena,Il Duomo ed i Musei Civici di San Gimignano, il Tempio di San Biagioa Montepulciano,i Musei della città di Pienza, l’Abbazia di Sant’Antimo e i Musei Civici di Montalcino e Colle Vald’Elsa, il Museo diocesano di Cortona e il Complesso del Duomo di Spoletoin Umbria eVilla Giulia a Roma. Sempre a Roma in concomitanza con la gestione di tutti i punti vendita all’interno dei Musei Vaticani (2009-2020), per permettere l’acquisto in extremis di prodotti esclusivi dei principali musei italiani, ha realizzato e gestisce il GiftMuseum Shop dell’Aeroporto di Roma - Fiumicino.

Opera ha nel suo organico 650 persone assunte a tempo indeterminato con contratto Collettivo Nazionale del Commercio e nei mesi di alta stagione arriva a superare le 1.000 unità. Opera Laboratori Fiorentini Spa avrà un Consiglio di Amministrazione composto da Membri operativi che dovranno rafforzare i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e Private sostenendole sempre più verso quel processo di valorizzazione che supera necessariamente l’ordinaria gestione museale. I Rapporti con i principali Tour Operator Italiani ed Esteri, con le principali aziende del nostro Paese ed Estere permetteranno di sviluppare un’offerta sempre nuova in termini di percorsi museali, eventi e nuove attività che dovranno catturare l’attenzione di un pubblico che sarà sempre più esigente.

Lo sviluppo dell’offerta, la qualità del servizio, la sinergia con i siti museali, la semplicità di informazioni per accessi e prenotazioni sono solo una parte delle idee che Opera Laboratori Fiorentini metterà in campo per rafforzare l’attività nei siti gestiti e ciò costituirà la base delle offerte per le future gare sempre nel rispetto delle amministrazioni, dei concorrenti e soprattutto delle proprie persone che Opera Laboratori Fiorentini Spa metterà ancora di più al centro del suo progetto di crescita.