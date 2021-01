Parigi, niente Centre Pompidou per 4 anni: resterà chiuso dal 2023 al 2027

Il Centro Pompidou chiudera' per quattro anni, a partire dal 2023, per lavori di ristrutturazione, lo ha annunciato il ministro francese della Cultura Roselyne Bachelot. Nata fra le polemiche, e i ricorsi legali, nel 1977, la struttura progettata da Renzo Piano e Richard Rogers e' diventata un punto di riferimento molto amato da turisti e Parigini e ospita la piu' importante collezione d'arte moderna in Europa. "C'erano due opzioni - ha detto il ministro -. Una era di fare le ristrutturazioni con il museo aperto, l'altra era chiuderlo completamente".

E' stata scelta questa seconda strada "perche' garantisce tempi piu' rapidi e probabilmente consentira' risparmi di spesa". Il Centro Pompidou era rimasto chiuso da marzo a giugno per la prima ondata dell'epidemia di Covid-19, ed e' chiuso di nuovo da ottobre. Il palazzo e' caratterizzato da una realizzazione che spinge all'esterno tutti i servizi: tubi dell'acqua verdi, condotti dell'aerazione azzurri, servizi elettrici in giallo e ascensori in tubi rossi, tutto per liberare piu' spazio all'interno per le esposizioni.