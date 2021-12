Prima della Scala, Affaritaliani c'è: foto e video inediti

La Prima della Scala torna e apre al pubblico dopo lo stop del 2020. Affari c'è

Torna la Scala per la Prima del 7 dicembre dopo lo stop al pubblico nel 2020 a causa del Covid. Apre la stagione il Macbeth di Verdi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e di un parterre degno delle grandi occasioni. Non poteva mancare ovviamente Affaritaliani.it.

In sala, oltre a imprenditori e autorità, è attesa l'attrice Cate Blanchett e perfino il cast di X Factor. Le precauzioni prese per poter andare in scena sono state tante. Quasi tutte le prove, i cantanti le hanno dovute affrontare indossando le mascherine. Le hanno tolte solo a partire dalle prove d'insieme, ma sono comunque state rispettate le distanze di sicurezza.

