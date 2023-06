Riflettori accesi su Civitanova Marche per la GustaPorto Week

Sabato 10 giugno si è tenuto lo Spettacolo del Mare a Civitanova Marche, tra stand, performance, rievocazioni, incontri, musica, mostre e degustazioni. Fino al 17 giugno la manifestazione prosegue con menù a tema e proposte turistiche esperienziali.

La pioggia a intermittenza non ha fermato la grande Festa del Mare che sta ormai diventando un punto di riferimento per tutta l’Italia centrale. Si chiama GustaPorto ed è una giornata – in realtà estesa a una settimana – fatta di sapori, racconti, esperienze, laboratori, arte e musica, organizzata dal Comune di Civitanova Marche con il contributo della Regione Marche e la collaborazione di ben 27 associazioni e sodalizi. Sabato 10 giugno è stata la giornata clou della manifestazione, che si è tenuta nel lungomare e nelle aree portuali di Civitanova, sull’Adriatico; una cittadina che da sempre ha visto nella pesca e nei prodotti del Mercato Ittico un elemento fondamentale della sua economia, sempre più lanciata verso un turismo esperienziale e pluritematico capace di coinvolgere fasce di ogni età e provenienza.





La mattinata si è aperta con la pittoresca rievocazione della pesca con la sciabica: pescatori in costume d’epoca, le tipiche “pesciarole”, i retai e persino il pirata Caronto hanno animato la riproposizione di questo antico rito marinaro, che ha avuto luogo nel lungomare di Fontespina: per la gente del posto è un modo per ricordare e far rivivere le proprie tradizioni, mentre per chi arriva da fuori è una maniera divertente di scoprire vecchie usanze. Uno dei centri più affollati e vivaci di GustaPorto 2023 è stato ovviamente il Mercato Ittico, dove si sono svolti incontri e dibattiti, nonché un vero e proprio agorà sul turismo condotto da Hoara Borselli, legata affettivamente a Civitanova. Il curatore della rubrica Gusto e caporedattore del Tg5 Gioacchino Bonsignore ha invece presentato in anteprima le proposte di cibi marinari “da passeggio” elaborate dai cuochi civitanovesi per il GustaPorto Village: quest’ultimo si è risvegliato soprattutto dal tramonto in poi, quando – terminata la pioggia – in molti hanno passeggiato stuzzicando le prelibatezze degli Chef e i prodotti artigianali. Le sei interpretazioni del PortFood, ovvero il cibo da passeggio, sono state realizzate da Andrea de Carolis (Sandwich Time), Alessandra Scarpetta (Raphael Beach), Leonardo Pepa (Noi Restaurant), Paolo Paniccia (Club Vela Osteria), Romina Maggi (Mollica Ristorante Osteria). Sempre il Mercato Ittico è stato sede dell’estemporanea realizzata dal MAGMA con una rassegna di opere selezionate appositamente per l’occasione: un chiaro invito a visitare il patrimonio completo presso le sedi di Civitanova Alta.





Tra le molte attività che si sono svolte nella giornata di sabato ricordiamo anche la premiazione della miglior vetrina a tema GustaPorto da parte della stampa nazionale: è risultato vincitore del contest lo store della Cantina Colli Ripani situato in Viale Indipendenza. Da ricordare inoltre allo Scalalaggio Anconetani la mostra fotografica a cura di Mario Barboni insieme agli attrezzi dei maestri d’ascia con i fratelli Santini, l’esperienza del visore di realtà aumentata a cura del Polo Tecnologico Alto Adriatico per “visitare” un’imbarcazione osservando da vicino gli strati che la compongono e infine i caratteristici Moletti, piccoli pontili oggi divenuti una vera e propria attrazione turistica.

Nel corso della GustaPorto Week, che si protrarrà fino al 17 giugno, sarà possibile visitare tutti i luoghi citati sopra, salire a Civitanova Alta per godersi il paesaggio e soffermarsi al MAGMA - Museo Archivio della Grafica e del Manifesto, vivere proposte turistiche esperienziali da consultare nel programma completo dei prossimi giorni, fare shopping negli esercizi commerciali della città e ovviamente godersi i menù a tema pensati per l’occasione, in un’atmosfera di festa tra buon cibo, tradizioni, arte e cultura.