Ruba una giacca al museo poi a casa le fa l'orlo, ma era un'opera d'arte

Un'anziana si prova una giacca da lavoro trovata al museo, la porta a casa, se l'accorcia su misura... ma si trattava di un'opera d'arte in esposizione

Il fatto è accaduto al museo Picasso di Parigi e anche se si tratta di un furto ha fatto ridere o sorridere parecchi, addetti ai lavori e non: una giacca d'artista appesa al muro sparisce. Ladri d'arte in azione? Una trovata pubblicitaria? Merketing d'assalto? Perfarmance artistica? Tutte le ipotesi sono state spazzate via quando dalle telecamere di sorveglianza si è scoperto che a prenderla è stata un'anziana signora, dopo essersela provata per bene.

Evidentemente alla vecchina piaceva la giacca blu da lavoro ma la misura non era giusta, così, una volta arrivata a casa, ha deciso di farle un orlo e accorciarla per farsela calzare a pennello. Il problema è che la giacca in questione era davvero un'opera d'arte, appena in esposizione al museo Picasso dal giovane artista spagnolo Oriol Vilanova con il titolo di Old Masters.

La 72enne non sarà perseguita per il furto, anche perché secondo alcuni media non sarebbe pienamente in grado di intendere e volere, tuttavia l'episodio ha destato un certo scalpore e rinfrescato certe domande ricorrenti sull'arte contemporanea.

Qual è la vera opera d'arte in questo caso: l'azione del ladro, ossia il furto, la giacca da lavoro blu che era l'opera originariamente esposta o il chiodo che è rimasto? Il ladro ha rubato un'opera d'arte o una giacca blu vecchiotta? Opera o semplice indumento utile? Ha acquisito un valore?

A chiederselo è anche, con curiosità e ironia, Franco Luccichenti, architetto e collezionista su About Art online, web magazine del mondo dell'arte, diretto da Pietro Di Loreto: "L'azione artistica si è completata con la sottrazione e il 'ladro' partecipando inconsapevolmente all'evento è diventato artista anche lui? Siccome le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la persona che provava la giacca prima di sottrarla, sembra chiaro che il furto non era su commissione per dare diffusione mediatica alla cosa". Ma l'ha avuta, sebbene suo malgrado.

E poi, viene da chiedersi: "Il furto dà valore all'oggetto rubato? O la giacca diventando oggetto utile perde valore artistico? Tolta dal gancio del museo non è più un'opera, ma un indumento. Forse è una azione artistica anche sottrarre improvvisamente' una opera d'arte togliendola dal chiodo dove era appesa".