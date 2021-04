Rubino, Jacovitti, Manara, Pazienza e non solo: fumetti all'asta con Art-rite

Il 15 aprile Art-Rite mette all'asta 144 tavole e illustrazioni di fumetti: il meglio della produzione artistica italiana dal 900 a oggi, con pezzi unici dei grandi maestri del fumetto. Da Antonio Rubino a Benito Jacovitti fino a Milo Manara, e i disegnatori dell'irriverente rivista Frigidaire degli anni '70/80: Pazienza, Tamburini, Liberatore. Tutti noi abbiamo sfogliato almeno una volta nella vita le immagini di Tex o Dylan Dog, o abbiamo ammirato illustrazioni extra fumetto come il manifesto ufficiale Ferrari creato da Patrizio Evangelisti per il GP di Hockenheim 2018. Si tratta di illustrazioni di grande effetto che in America, Francia e Belgio hanno un mercato vastissimo con valori spesso pari a quelli dell'arte moderna contemporanea.