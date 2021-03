Webinar "Gocce di leadership" Con A.P.I. riflessioni ed esperienze dal libro

La pandemia ha costretto tutti noi a una brusca frenata e a riconsiderare le nostre priorità nelle scelte che compiamo, a livello sia collettivo sia individuale. Ci ha portato a ripensare ai valori che connotano l'attuale organizzazione sociale, la gerarchia di ruoli fra il lavoro produttivo - nell'ambito del business e del profit - e le attività di cura, della famiglia e della comunità, in quello non profit. Il primo, che riguarda soprattutto gli uomini, le seconde, che sono invece prerogativa delle donne.

Quali valori per le donne?

A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie

Il libro. È emersa all'improvviso una fragilità che non pensavamo di avere. Chi di noi era preparato a rinunciare a uscire di casa, ad andare al lavoro, a muoversi liberamente? Eppure, ci siamo fermati. Ci siamo sentiti responsabili della salute di tutti, che ha acquisito nuovo valore per l'intero sistema sociale.

La nuova leadership in cui le donne possono riconoscersi

Siamo stati costretti a riflettere su quali valori vogliamo costruire il futuro e sulla nuova leadership che desideriamo esprimere, che sia socialmente ed emotivamente più sostenibile e in cui le donne possano riconoscersi. Per un confronto su questi aspetti A.P.I. ha organizzato un incontro con l’autrice, Cristina Melchiorri. Attraverso un dialogo con le imprenditrici emergeranno spunti e opportunità.

Il programma

I relatori:

Luciana Ciceri, Imprenditrice e Vice Presidente A.P.I.

Sabrina Baronio, Imprenditrice e Presidente Confartigianato Imprese

Lodi Elena Ghezzi, Imprenditrice e Presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lombardia

Barbara Vargiu, Imprenditrice associata ad A.P.I.

Myriam Defilippi, Giornalista e Vicecaporedattore Donna Moderna, Mondadori Media

Aprirà i lavori, il Direttore Generale di A.P.I. Stefano Valvason.

Moderatrici: Roberta Gagliardi - Vice Segretario Confartigianato Imprese Lombardia e Alessandra Pilia - Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I.

Webinar - Gocce di leadership

Riflessioni ed esperienze per un modello di leadership più sostenibile

Quando 30 marzo 2021

Dove Attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS

Orari Dalle 11.30 alle 13.00

