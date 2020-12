Woody Allen compie 85 anni: vita, successi e opere di un genio del cinema

Woody Allen, regista, sceneggiatore, scrittore e musicista, festeggia oggi 1 dicembre i suoi 85 anni, tra grandi successi al cinema e in tv. Dal suo esordio in televisione negli anni '50, fino ai film attuali che continua a girare instancabile, la carriera di Allen è costellata di alti, bassi e anche qualche scandalo.

Nato a New York, nel Bronx, ma cresciuto nel quartiere Midwood di Brooklyn, il suo nome di nascita era in realtà Allan Stewart Konigsberg. All'età di 17 anni inizio a farsi chiamare Heywood Allen, per poi passare presto a Woody.

Nome a parte, le radici ebraiche della sua famiglia sono sempre state una grande fonte di ispirazione per il suo lavoro. I nonni erano infatti immigrati negli Stati Uniti dall'Austria e dalla Lituania.

Allen ha iniziato a scrivere barzellette per fare soldi quando era ancora un adolescente; inviava battute ai giornalisti dei quotidiani prima di essere pagato per scrivere battute per gli intrattenitori.

Nel 1956, all'età di 21 anni, inizia a scrivere per la televisione. Nel 1958 entra a far parte dello staff di sceneggiatori di Sid Caesar, insieme a Mel Brooks e Larry Gelbart, che creeranno M*A*S*H​​*. Mentre lavorava come sceneggiatore televisivo, Allen iniziò a frequentare cabaret nel Greenwich Village e a recitare i suoi testi. Notato dall'attrice Shirley MacLaine e dal produttore Charles K. Feldman, ebbe l’opportunità di scrivere la sceneggiatura del film What's New, Pussycat?(Ciao Pussycat)

In seguito, la carriera di Allen è andata in crescendo, da Broadway al New Yorker, fio al suo primo film Prendi i soldi e scappa. Gli anni '70 sono stati un laboratorio per arrivare a Io e Annie, film della svolta, candidato a cinque premi Oscar, di cui uno vinto come migliore attrice protagonista da Diane Keaton.

Dagli anni '80 ad oggi, Allen ha continuato a lavorare a ritmo sostenuto, con oltre 75 film firmati da lui, alcuni di grande successo: La rosa purpurea del Cairo, Anna e le sue sorelle, Match Point, Vicky Cristina Barcelona, ​​Midnight in Paris, Blue Jasmine e Cafe Society.

Invece di ritirarsi, invecchiando Allen ha deciso di reinventarsi, dedicandosi alla televisione, dal 2016, e alle serie tv, come quella creata per Amazon, Crisis in Six Scenes.

Anche a 85 anni, Woody Allen resta un instancabile lavoratore: nel marzo di quest'anno ha pubblicato un libro di memorie, edito in Italia da La nave di Teseo col titolo A proposito di nulla, resoconto ironico e personale della sua vita, dall’infanzia a Brooklyn alle vette della sua decennale carriera nell'intrattenimento.