World Art Day, Voiello con il murale di Partenope che illumina Napoli

Giornata Mondiale dell’Arte Voiello sostiene l’arte e la cultura partenopea invitando a scoprire l’installazione artistica “Partenope, Madre dei quartieri di Napoli”

A partire dal 2019, anno in cui è stata proclamata dall’UNESCO, ogni 15 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell'Arte, che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere la diversità delle espressioni artistiche.

In questo frangente, Napoli rappresenta un vero e proprio crocevia: dalle bellezze architettoniche all’arte presepiale, dalla danza alla musica, passando per la street art. E proprio con questa espressione artistica, il capoluogo campano si è imposto negli ultimi anni come punto di riferimento con i suoi numerosi murales, diventati vere e proprie mete turistiche. I soggetti religiosi, come San Gennaro e le numerose Madonne, affiancano le icone più contemporanee, tra cui Maradona e Pino Daniele.

A questi, lo scorso dicembre si è aggiunto in Piazza Muzii, nel rione Arenella, lontano dai tradizionali circuiti di street art del centro storico, “Partenope, Madre dei quartieri di Napoli”, murales fortemente voluto da Voiello per raccontare il mito delle origini della città e la bellezza e la varietà dei quartieri che la compongono. Per la realizzazione dell’opera, il brand ha deciso di rivolgersi a Leticia Mandragora, un’artista stimata e già presente tra i vicoli della città con numerose opere, caratterizzate dell’inconfondibile tinta blu cobalto.

“Voiello e Napoli sono, com’è noto, unite da un forte e storico legame – commenta Francesco Del Porto, President Region Italy di Barilla – Negli ultimi anni, abbiamo lavorato intensamente per sottolineare questo nostro senso di appartenenza, fornendo il nostro contributo a sostegno del talento, dei valori, della cultura di questo territorio, e non potevamo esimerci dal farlo anche in occasione della Giornata Mondiale dell’Arte: dal videomapping su Castel dell’Ovo nel 2020, alla sponsorship di Procida Capitale della Cultura 2022, fino all’iniziativa “Miez’a Via” che, tra Milano e Napoli, ha reso per il 2023 protagonisti la musica, l’estro e le migliori tendenze del design partenopei. Voiello sostiene ferventemente da tempo le più autentiche espressioni artistiche, e con il murale dedicato a Partenope abbiamo voluto ancora una volta rendere un tributo all’arte e alle nostre radici omaggiando Napoli e i Napoletani.”

Il rapporto con la città e i suoi abitanti è infatti esaltato proprio all’interno del murales, con i trenta stemmi raffigurati sulla coda della Partenope che rappresentano i quartieri di Napoli. Un racconto che non si limita all’iconografia ma che Voiello ha deciso di approfondire e far conoscere, dando voce direttamente alla Napoli più autentica attraverso chi vi abita e la rende viva ogni giorno, attraverso delle videointerviste che è possibile vedere sui canali social del brand.

Il murale Partenope, Madre dei quartieri di Napoli