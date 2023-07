Dall'Italia fino agli Emirati Arabi:Daniel Palinuro, un modello

Quando sei un giovane imprenditore nato nel meridione d’Italia, costretto a scontrarti con il tuo luogo di nascita e con tutto l’ecosistema che ne concerne, come le discriminazioni geografiche e le minori possibilità di sviluppo, il gioco si fa ancora più duro. Spesso questo genere di problematiche condizionano negativamente la creazione e la crescita di una nuova azienda, lasciando solo sconforto e un alone di fallimento intorno a quello che, sicuramente, un neo-imprenditore, sperava di riuscire a costruire partendo da zero. Alla luce di ciò abbiamo incontrato chi ha potuto testare con mano questo genere di problematiche: Daniel Palinuro, imprenditore affermato a livello internazionale, originario di Ariano Irpino. Nasce - “imprenditorialmente” parlando - nel 2000 con diversi debiti a carico e potendo contare unicamente sull’aiuto della propria famiglia. In quegli anni, Daniel apre nel suo paese natale il suo primo punto vendita di elettronica e telefonia mobile. Dopo i buoni risultati si sposta all’estero per poter scalare il suo business ed ampliare la vendita all’ingrosso ottenendo ottimi risultati specialmente nell’Europa dell’Est. Dal 2004 al 2006 cresce esponenzialmente passando da poche spedizioni a settimana a migliaia di pezzi e spedizioni al giorno, sempre nel campo dell’elettronica e della telefonia. Nel 2010 cambia rotta, acquista, con i suoi nuovi soci, una licenza AAMS per la somministrazione legale videolottery e gaming online costituendo la “Flygame” ed il suo brand di poker on line “Flypoker”. Nel 2020, la sua grande passione per il Trading finanziario, lo porta a costruire la Plus Trade Sro in Repubblica Ceca, azienda che si occupa di trading finanziario e commerciale. La vera svolta arriva al termine del 2022, in quanto la sua passione si unisce al progetto ideato dal suo amico e imprenditore Michelantonio Norcia.