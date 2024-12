A Reggio Emilia nel ristorante McDonald’s di via Copernico arriva il Natale del Grinch

Per tutto il mese di dicembre, McDonald’s ospiterà il Grinch nei suoi ristoranti, rafforzando il suo ruolo di meta preferita dalle famiglie italiane. L’obiettivo è offrire un’esperienza che va oltre il semplice pasto, puntando su divertimento e convivialità. Per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie, nasce “It’s Happy Meal Time”, un nuovo approccio pensato per rendere ogni visita speciale e personalizzata. Fino al 25 dicembre, grandi e piccini potranno vivere la magia del Natale con tante sorprese a tema Grinch all’interno degli Happy Meal.

Nei ristoranti aderenti all’iniziativa, presenti in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, l’evento, ideato con il supporto dell’agenzia Ital Communications, prevede: performance dal vivo del Grinch, che porterà intrattenimento e momenti indimenticabili; cartoncini personalizzati e adesivi esclusivi, creati appositamente per l’occasione; QR Code speciali per accedere a un podcast natalizio esclusivo di 5 episodi, dove il Grinch racconterà avvincenti storie di Natale.

Dopo le tappe in Lombardia (Mantova, Como, Bergamo, Varese), il Grinch farà tappa a Reggio Emilia il 10 dicembre, presso il McDonald's di Via Nicolò Copernico 30a, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Il tour continua

Dopo Reggio Emilia, il tour proseguirà con diverse tappe in provincia di Milano, a Roma e si concluderà a Sondrio il 22 dicembre.

Un Natale magico per grandi e piccoli.