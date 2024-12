Collextion: Al via le nuove nomine per guidare l’evoluzione del Gruppo

Il Gruppo Collextion, leader nella gestione e recupero crediti e specializzato nel subservicing per portafogli di crediti verso la Pubblica Amministrazione, ha annunciato significative modifiche agli organi amministrativi delle sue società. L’Avv. Antonio Borraccino, fondatore del Gruppo, assume un ruolo ancor più centrale nella guida aziendale, diventando Amministratore Delegato di Collextion Holding, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Collextion Services e PARR Credit.

Per Collextion Mediazioni, il nuovo incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato è stato affidato a Paola Ricci.

Le nuove nomine consolidano il ruolo centrale dell’Avv. Borraccino nella definizione delle strategie aziendali future. Inoltre, la nuova struttura societaria include l’ingresso di figure chiave del Gruppo nei consigli di amministrazione, selezionate per competenza e personalità. Questa riorganizzazione risponde alla crescita del Gruppo, valorizzando risorse interne e assicurando una struttura societaria orientata a uno sviluppo solido e nell’espansione delle proprie attività.

"Il rinnovamento degli organi interni del Gruppo Collextion rappresenta una naturale evoluzione nel nostro percorso di crescita e innovazione. Questo cambiamento ci permette di affrontare le sfide future con una struttura più efficiente e integrata, rafforzando ulteriormente la nostra posizione nel mercato senza mai perdere la visione iniziale che ha consentito al Gruppo di consolidarsi attraverso il lavoro svolto in un settore così dinamico e strategico come quello delle cartolarizzazioni e dello smobilizzo dei crediti”. È quanto ha dichiarato, l'Avv. Antonio Borraccino, Fondatore del Gruppo Collextion. “Tale processo di cambiamento è volto a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti, ma anche a potenziare le nostre competenze, garantendo soluzioni sempre più innovative e personalizzate. Siamo convinti che questa evoluzione rafforzerà la nostra capacità di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione”.

Il Gruppo Collextion esprime un sentito ringraziamento al Dott. Ferdinando Brandi che, dopo il prezioso periodo nella direzione delle principali società del Gruppo, continuerà a contribuire come consigliere, facilitando una transizione ordinata, offrendo continuità operativa e supporto nell’avvio delle nuove cariche dirigenziali.